США подняли базовую ставку до максимального более чем за 15 лет уровня

Флаги США. Фото: Jim Young/Bloomberg/Getty Images

Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой ставки на 0,25 процентных пункта – до 5-5,25%. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

"Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5-5,25%", – говорится в сообщении ФРС США.

Как пишет Euronews, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что пока его ведомство намерено продолжать жесткую политику для того, чтобы обуздать рост цен. Инфляция в США в марте замедлилась до 5%, но это все еще далека от целевых для ФРС 2%.

По данным CNN, это повышение стало десятым с тех пор, как центральный банк начал борьбу с инфляцией в марте прошлого года.

"Этот шаг сделан на фоне продолжающейся нестабильности в банковском секторе, вызванной отчасти более высокими процентными ставками, а также после краха трех региональных банков", – отметили журналисты.

При этом отмечается, что уровень базовой ставки сейчас является самым высоким более чем за 15 лет.

Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства. Это чревато объявлением дефолта, которого в истории США еще не было.

Закрытие банков в США

Напомним, в марте этого года в США обанкротились сразу два крупных банка.

10 марта стало известно, что федеральная корпорация по страхованию депозитов поглотит Silicon Valley Bank (SVB) – один из крупнейших банков в США, который был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов.

Банкротство SVB стало (на тот момент) вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года. А 12 марта регулирующими органами был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

После этого бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Джо Байдена.

13 марта Джо Байден выступил перед американцами в связи с крахом крупных банков – глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности. Однако многие эксперты скептически отнеслись к его словам, отмечая, что закрытие банков может вызвать цепную реакцию.

В марте эксперты сделали свой прогноз касательно данной ситуации, они посчитали, что около 200 банков в США оказались под угрозой банкротства. Помимо этого, крах крупнейших фининститутов Америки может иметь глобальные последствия для экономики ряда стран.

При этом 1 мая стало известно, что третий крупный банк обанкротился в США – First Republic Bank был конфискован Федеральной корпорацией страхования депозитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019274-ssha-podnyali-bazovuyu-stavku-do-maksimalnogo-urovnya-bolee-chem-za-15-let/