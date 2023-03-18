Около 200 банков в США оказались под угрозой банкротства, считают экономисты

Банк. Иллюстративное фото: artpartner-images/Getty Images

Экономисты заявили, что они нашли 186 американских банков, которые могут повторить судьбу Silicon Valley Bank - банкротство SVB является вторым по величине в истории США.

SVB потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты, пишет Wall Street Journal.

Экономисты провели исследование и выявили 186 банков, которые находятся в зоне риска, если вкладчики массово снимут свои незарегистрированные депозиты.

В таком случае застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов.

При таком сценарии может потребоваться вмешательство регулятора.

Подчеркивается, что экономисты не учитывали в исследованиях хеджирование, которое может помочь защитить многие банки от роста процентных ставок.

Закрытие Silicon Valley Bank и Signature Bank в США

На днях в США обанкротились сразу два крупных банка.

10 марта стало известно, что федеральная корпорация по страхованию депозитов поглотит Silicon Valley Bank (SVB) – один из крупнейших банков в США, который был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов.

Банкротство SVB стало вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

А после 12 марта регулирующими органами был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

После этого бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Джо Байдена.

13 марта Джо Байден выступил перед американцами в связи с крахом крупных банков - глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности. Однако многие эксперты скептически отнеслись к его словам, отмечая, что закрытие банков может вызвать цепную реакцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013412-okolo-200-bankov-v-ssha-okazalis-pod-ugrozoy-bankrotstva-schitayut-ekonomisty/