Эксперт: Банковский кризис в США может повлиять на экономику Японии

Токио, Япония. Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Банковский кризис в США влияет на экономику всего мира. Япония может отложить реализацию обновленной денежно-кредитной политики из-за банкротства Silicon Valley Bank. По мнению экспертов, любые изменения могут быть отложены на год, передает CNBC.

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Экономист исследовательского института Nomura Такахиде Киучи, который работал в совете по политике Банка Японии с 2012 по 2017 годы, заявил, что банковский кризис, случившийся в США в конце прошлой недели, может сильно повлиять на экономику Японии. Ранее эксперты ожидали, что новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда усилит действующую политику контроля кривой доходности, чтобы поддерживать доходность японских государственных облигаций на уровне около 0%.

Кроме того, от него ожидали отмены отрицательной процентной ставки, которая сохранялась в стране с 2016 года. Однако теперь осуществление этих планов видится более далеким.

"Я думаю, что на денежно-кредитную политику нового управляющего Банка Японии могут повлиять условия финансового рынка, если текущая нестабильность сохранится", — сказал Такахиде Киучи. По словам эксперта, отмена отрицательной процентной ставки в таких условиях может быть отложена на вторую половину 2023 года.

Предыдущий управляющий Банка Японии Харухико Курода во время своего последнего заседания, состоявшегося в начале марта, сохранил процентную ставку на уровне -0,1% и поддержал целевой показатель инфляции Центрального банка на уровне 2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013126-ekspert-bankovskiy-krizis-v-ssha-mozhet-povliyat-na-ekonomiku-yaponii/