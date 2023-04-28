Премьер Молдовы заявил об отказе пускать Путина в страну

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Премьер Молдовы сообщил о списке официальных лиц России, которым запрещен въезд в страну, в их числе – российский президент Владимир Путин, передает РБК со ссылкой на местное телевидение.

Как сказал молдавский премьер Дорин Речан, данный список не является публичным.

Издание пишет, что в списке значатся президент России Владимир Путин, певец Филилпп Киркоров, а также бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и другие.

Речан добавил, что люди, которым запрещен въезд в республику, могут узнать о запрете только во время попытки пересечь границу. Он также подчеркнул, что Молдова – суверенное государство, а потому иностранцы должны уважать решение Кишинева.

Также сообщается, что на прошлой неделе, 17 апреля, в Молдову не впустили главу Татарстана Рустама Минниханова, который прилетел для участия в Конгрессе дружбы народов.

Напомним, с начала "спецоперации" в России, объявленной Владимиром Путиным в феврале 2022 года, многие страны ввели запрет на въезд российского президента на их территории.

Так, правительство Австралии ввело запрет на въезд Владимира Путина в страну и еще ряд финансовых ограничений в отношении президента России и его ближайших соратников.

Новая Зеландия запретила въезд президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, министру обороны РФ Сергею Шойгу, министру иностранных дел Сергею Лаврову и еще ряду первых лиц России.

В Канаде запретили въезд для тысячи россиян, попавших под санкции, в том числе и для Владимира Путина.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны закрыть въезд на свои территории для всех российских граждан.

Тем временем Россия также вводит ответные меры. К примеру, высшему руководству ЕС запретили въезд на территорию РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018609-premer-moldovy-zayavil-ob-otkaze-puskat-putina-v-stranu/