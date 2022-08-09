Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для россиян

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что западные страны должны закрыть въезд на свои территории для всех российских граждан.

Президент Украины отметил, что "самые важные санкции – закрыть границы" для всех жителей России. Он считает, что россияне должны "жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию".

Зеленский добавил, что подобные меры должны касаться и тех, кто покинул страну. По его мнению, "это единственный способ повлиять на Путина".

Ранее стало известно, что Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд россиянам на 50 лет. Согласно петиции, которая набрала более 25 тыс. подписей, запрет на въезд распространяется на всех граждан России, но не затрагивает тех, кто воевал на украинской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982321-zelenskiy-prizval-zapadnye-strany-zakryt-vezd-dlya-rossiyan/