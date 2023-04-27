Эрдоган впервые появился на публике после новостей о плохом самочувствии (фото, видео)
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые предстал перед публикой после новостей о проблемах со здоровьем. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он принял участие в одном из мероприятий.
Президенты Турции и России вместе приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС "Аккую", говорится на официальном сайте российского президента.
Оба, как сообщается, присоединились к мероприятию по видеосвязи.
В церемонии также участвовали генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт", – говорится в сообщении Кремля.
Тем временем телеканал TRT Haber в официальном Twitter-аккаунте опубликовал фотографии турецкого лидера, который недавно почувствовал себя плохо.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Путиным", – гласит сообщение телеканала.
На сайте телеканала сообщается, что в ходе разговора между Эрдоганом и Путиным обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы.
Кроме того, президенты, как сообщается, обсудили события российско-украинской войны, работу над зерновым соглашением, а также ситуацию в Сирии.
Путин также пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.
Напомним, мы писали, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире было внезапно прервано. Турецкий лидер объяснил, что почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.
Также он сообщил, что по состоянию здоровья не сможет принять участие в предвыборных мероприятиях в Кырыккале, Сивасе и Йозгате.
Позже в Сети появились слухи об инфаркте миокарда у президента Турции. Одно из изданий сообщило, что у Эрдогана мог случиться сердечный приступ и он якобы был госпитализирован.
Однако официальные власти Турции опровергли это сообщение.
Согласно информации на официальном сайте турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган был избран 12-м президентом Турции 10 августа 2014 года.
На президентских выборах, состоявшихся в стране 24 июня 2018 года, он был переизбран на пост главы государства, набрав 52,59% голосов.
Выборы президента Турции
Очередные выборы президента Турции состоятся 14 мая 2023 года.
В конце марта стал известен окончательный список кандидатов на данный пост. В него вошли:
- действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, официально выдвинувший свою кандидатуру 22 марта;
- кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу;
- председатель партии "Родина" Мухаррем Индже;
- кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018571-erdogan-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-novostey-o-plohom-samochuvstvii-foto-video/