Эрдоган впервые появился на публике после новостей о плохом самочувствии (фото, видео)

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ozan Guzelce / dia images via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые предстал перед публикой после новостей о проблемах со здоровьем. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он принял участие в одном из мероприятий.

Президенты Турции и России вместе приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС "Аккую", говорится на официальном сайте российского президента.

Оба, как сообщается, присоединились к мероприятию по видеосвязи.

В церемонии также участвовали генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Строительство станции осуществляется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт", – говорится в сообщении Кремля.

Тем временем телеканал TRT Haber в опубликовал фотографии турецкого лидера, который недавно почувствовал себя плохо.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Путиным", – гласит сообщение телеканала.

На сайте телеканала сообщается, что в ходе разговора между Эрдоганом и Путиным обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы.

Кроме того, президенты, как сообщается, обсудили события российско-украинской войны, работу над зерновым соглашением, а также ситуацию в Сирии.

Путин также пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.

Напомним, мы писали, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире было внезапно прервано. Турецкий лидер объяснил, что почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

Также он сообщил, что по состоянию здоровья не сможет принять участие в предвыборных мероприятиях в Кырыккале, Сивасе и Йозгате.

Позже в Сети появились слухи об инфаркте миокарда у президента Турции. Одно из изданий сообщило, что у Эрдогана мог случиться сердечный приступ и он якобы был госпитализирован.

Однако официальные власти Турции опровергли это сообщение.

Согласно информации на официальном сайте турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган был избран 12-м президентом Турции 10 августа 2014 года.

На президентских выборах, состоявшихся в стране 24 июня 2018 года, он был переизбран на пост главы государства, набрав 52,59% голосов.

Выборы президента Турции

Очередные выборы президента Турции состоятся 14 мая 2023 года.

В конце марта стал известен окончательный список кандидатов на данный пост. В него вошли:

действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган , официально выдвинувший свою кандидатуру 22 марта;

, официально выдвинувший свою кандидатуру 22 марта; кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу ;

; председатель партии "Родина" Мухаррем Индже ;

; кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018571-erdogan-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-novostey-o-plohom-samochuvstvii-foto-video/