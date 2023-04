Прямая трансляция похорон Елизаветы II получила две награды BAFTA

Похороны Елизаветы II. Фото: Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images

Картина "Государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II" стала победителем в двух номинациях на церемонии BAFTA Television Craft Awards 2023, сообщается на официальном сайте премии.

На церемонии BAFTA Television Craft Awards 2023 были награждены лучшие "закулисные" телевизионные таланты. Например, гримеры, звукорежиссеры, сценаристы и другие.

Фильм "Государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II" (то есть прямая трансляция церемонии похорон британской королевы) победил в двух категориях – лучший звук и лучшая режиссерская команда.

Среди других победителей премии были также "Дом Дракона", победивший в трех категориях, сериал с Беном Уишоу "Будет больно" (тоже победа в трех номинациях) и другие проекты.

BAFTA – Британская академия кино и телевизионных искусств (the British Academy of Film and Television Arts) – ведущая в мире независимая благотворительная организация в области искусства. Известна как престижная британская ежегодная церемония вручения наград, говорится на официальном сайте организации.

Смерть и похороны королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года.

Известно, что она находилась на престоле с 1952 года, со дня смерти ее отца. На момент официальной коронации, которая состоялась 2 июня 1953 года, ей было 27 лет.

Преемником королевы стал ее старший сын Чарльз – ныне Карл III. Церемония его коронации состоится 6 мая.

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоялись в понедельник 19 сентября 2022 года в 11:00 по местному времени (16:00 по Астане). Перед этим гроб с ее телом был выставлен в Вестминстер-холле для того, чтобы каждый желающий смог попрощаться с королевой.

Похороны транслировались в прямом эфире по телевидению, радио и официальному YouTube-каналу Королевской семьи Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018006-pryamaya-translyatsiya-pohoron-elizavety-ii-poluchila-dve-nagrady-bafta/