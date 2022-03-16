Новый пакет санкций против России и российских олигархов ввел Евросоюз

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В ЕС представили четвертый пакет санкций против России. Теперь для РФ запрещен экспорт автомобилей из Европы, дороже 50 тысяч евро, а также импорт части сталелитейной продукции.

Четвертый согласованный пакет санкций против России, в связи с событиями в Украине, был опубликован во вторник, 15 марта, в Официальном журнале ЕС, передает издание Интерфакс.

Сообщается, что санкционные меры вступили в силу с момента их публикации.

В новый список ограничений вошли запреты:

на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах;

на новые инвестиции в сфере энергетики РФ;

на импорт из РФ части сталелитейной продукции;

на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям;

на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Кроме того, по информации издания, для "прямого удара по российской элите" ЕС запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, таких как дорогие машины и ювелирные изделия.

Вместе с этим был расширен список физических и юридических лиц, попавших под санкции. Среди них оказались некоторые российские олигархи и представители бизнес-элиты.

По данным издания, в обновленный список лиц, попавших под персональные санкции, вошли Роман Абрамович, Сулейман Керимов, сооснователи "Альфа-групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев, управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян и некоторые другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960897-novyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-rossiyskih-oligarhov-vvel-evrosoyuz/