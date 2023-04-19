Президент США Байден раскрыл годовой доход семьи

Джо и Джилл Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Президент и первая леди США опубликовали декларацию о совместных доходах за 2022 год - за год Джо и Джилл Байден заработали 579,5 тыс. долларов, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Согласно опубликованным данным, совместный доход четы Байденов за 2022 год составит 579 514 долларов (261,8 млн тенге). Из этой суммы они уплатили 169 820 долларов (76,7 млн тенге) в виде совокупных федеральных налогов и налогов штатов Делавэр и Вирджиния.

Кроме того, президент и первая леди США сообщили о пожертвованиях в размере 20 180 (9,1 млн тенге) долларов в 20 различных благотворительных организаций. Самым крупным пожертвованием стали 5 тыс. долларов (2,2 млн тенге) в фонд Бо Байдена, защищающий детей от жестокого обращения.

Ознакомиться с декларацией подробнее можно здесь.

Напомним, Джо Байден стал 46-м президентом США в январе 2021 года - в президентской гонке, прошедшей в ноябре 2020-го, он опередил действующего тогда президента Дональда Трампа. Однако Трамп поражения не признал. Он публично заявил, что на результат повлияли фальсификации результатов голосования.

К слову, в октябре прошлого года Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Позже Белый дом подтвердил эту информацию.

Как сообщает ТАСС, Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 города в городе Скрантон (штат Пенсильвания, США).

Окончил Университет в городе Ньюарк, получив степень бакалавра истории и политологии, и юридический факультет Сиракузского университета.

Несколько лет проработал адвокатом в управлении государственных защитников в штате Делавэр, затем основал собственную юридическую фирму.

В 30-летнем возрасте Байден баллотировался в Сенат Конгресса США от Демократической партии в штате Делавэр и стал одним из самых молодых сенаторов в истории страны. Позже переизбирался пять раз, в общей сложности занимал кресло сенатора на протяжении 36 лет.

В этот период он несколько лет входил в состав комитета по иностранным делам, где руководил работой подкомитета по европейским делам, возглавлял юридический комитет и комитет по иностранным делам.

До выборов 2020 года Байден участвовал в президентской гонке 2 раза - в 1988 и 2008 годах. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока, во второй раз он снял свою кандидатуру после того, как набрал менее 1% по итогам кокусов в Айове.

Джилл - вторая жена Байдена. Его первая супруга и 13-месячная дочь погибли в автокатастрофе в 1972 году. В первом браке у Джо Байдена родились еще двое сыновей - Роберт Хантер и Джозеф "Бо" Байден. Последний умер в 2015 году. В браке с Джилл у Джо есть дочь Эшли.

Как пишет издание, в 2019 году Forbes оценивал состояние Байдена в 9 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017322-prezident-ssha-bayden-raskryl-godovoy-dohod-semi/