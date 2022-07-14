"Честь Холокоста": Байден оговорился во время визита в Израиль

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Американский президент Джо Байден 13 июля посетил Израиль с официальным визитом. Во время выступления перед журналистами он допуситил ошибку, говоря о Холокосте, передает Fox News.

Президент США сказал "честь Холокоста" вместо "ужас Холокоста".

Вероятно, он оговорился из-за того, что эти два слова в английском языке почти схоже произносятся - honor (честь) и horror (ужас), так как Байден читал речь с листа.

"Позже сегодня я снова вернусь на священную землю Яд ва-Шем, чтобы почтить память шести миллионов еврейских жизней, украденных в результате геноцида, и продолжить - что мы должны делать каждый, каждый день - продолжать свидетельствовать, чтобы сохранить правду и честь Холокоста... ужас Холокоста", - сказал Байден.

Он призвал мир бороться с антисемитизмом.

Яд ва-Шем - израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма. Расположен в Иерусалиме на Горе Памяти рядом с Иерусалимским лесом. Был основан в 1953 году с целью увековечить память о евреях, которые стали жертвами нацизма в 1933-1945 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978424-chest-holokosta-bayden-ogovorilsya-vo-vremya-vizita-v-izrail/