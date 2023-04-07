"Не стоит повторять мои ошибки": экс-президент Кыргызстана Атамбаев дал совет Жапарову

Алмазбек Атамбаев. Фото: facebook.com/almazbek.atambaev

Бывший президент Кыргызстана Алмасбек Атамбаев опубликовал в соцсетях пост, в котором высказался об Апрельской народной революции и дал совет нынешнему главе страны Садыру Жапарову.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Прошло 13 лет после Апрельской народной революции. Вечная память ее героям, отдавшим жизни ради свободы народа Кыргызстана! Низкий поклон тысячам бесстрашных граждан нашей страны, выступившим 6-7 апреля 2010 года против семейно-клановой власти Бакиевых", – гласит пост Атамбаева в -профиле.

По его словам, Апрельская народная революция стала началом больших преобразований в стране.

"К сожалению, начиная с 2018 года, тогдашние власти допустили откат от завоеваний Апрельской революции. Однако уверен: чем больше времени будет отдалять нас от апрельских событий 2010 года, тем больше людей станут осознавать, насколько необходимым был тот подвиг народа и насколько важно было восстановить движение страны к демократии и правовому государству", – говорится в посте.

Экс-президент Кыргызстана заявил, что был свидетелем того, как некоторые люди из окружения президента, по его словам, хотели бы реабилитации режима Бакиевых.

"Рад, что Садыр Жапаров не поддержал их тогда. Надеюсь, он сам разберется во всем", – заявил Атамбаев.

Атамбаев назвал правильным дать Жапарову возможность спокойно доработать свой срок, а также дал действующему президенту страны совет.

"Считаю правильным дать президенту возможность спокойно доработать свой срок. Единственный совет главе государства – не доверять тем, кто докладывает ему о разных надуманных заговорах и фабрикует уголовные дела на пустом месте. Особенно против СМИ, журналистов, блогеров и, что не менее вредно, против отечественного бизнеса.

Надо помнить, что оппозиция – это обязательный элемент развития в любой демократической стране. Не стоит повторять мои ошибки. Это только бросает тень на президента и страну в целом", – отметил экс-президент Кыргызстана.

14 февраля бывший президент Кыргызстана Алмасбек Атамбаев вышел на свободу. Вскоре после этого близкие политика рассказали, что он покинул страну и улетел в Дубай. Оттуда, как сообщалось, он направился в Испанию на лечение.

Напомним, что в августе 2019 года Атамбаев был задержан в селе Кой-Таш в ходе штурма его дома. В отношении экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, позже ему предъявляли еще несколько обвинений.

В прошлом году по ряду дел в отношении Атамбаева были вынесены оправдательные приговоры.

В середине февраля этого года нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу бывших глав государства ради обеспечения стабильности страны. Во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков. Встреча прошла на нейтральной территории.

Апрельская народная революция в Кыргызстане

7 апреля в Кыргызстане официально называется Днем Апрельской революции. В этот день в 2010 году, по информации 24.kg, в стране свергли президента – Курманбека Бакиева, который тогда бежал с членами своей семьи. Власть перешла временному правительству.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, апрельские события 2010 года унесли 123 жизни. В тот день на площади Ала-Тоо в центре Бишкека погибли 86 человек, более 400 были ранены. При этом десятки людей позже скончались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015899-ne-stoit-povtoryat-moi-oshibki-eks-prezident-kyrgyzstana-atambaev-dal-sovet-zhaparovu/