"Они простили друг друга": Жапаров организовал встречу всех бывших президентов Кыргызстана

Флаг Кыргызстана. Фото: Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Нынешний глава Кыргызстана Садыр Жапаров решил провести встречу всех бывших глав государства ради обеспечения стабильности страны. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Перевод обращения кыргызского президента приводит издание 24.kg.

Как сообщает издание, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Жапарова, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков. Встреча прошла на нейтральной территории.

По словам Садыра Жапарова, он сел за один стол со всеми бывшими главами государств ради стабильности.

"В эпоху глобализации развиваются и становятся могущественными государствами только страны, стремящиеся к внутренней стабильности и национальному согласию. Каково состояние тех древних кыргызов, которые создавали великие империи и заселили евразийское пространство? Из-за отсутствия единства, борьбы за власть мы застреваем в углу Центральной Азии. Может возникнуть вопрос о том, что тормозит наше развитие, хотя мы стали независимой страной", – сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что люди делятся на север-юг, на семь регионов, становятся сторонниками того или иного президента, тем самым весь кыргызский народ может разделиться на семь частей.

"Однако мы должны думать о будущем кыргызского народа и не делиться на "Бакиевских", "Акаевских", "Отунбаевских", "Атамбаевских", "Жээнбековских", "дакансашников" (пока их лидеров не объединить, народ тоже не объединится).

Меня давно тяготила мысль о том, что если объединить всех президентов, которых избрал народ, чей срок закончился печально, то, возможно, мы станем единым народом, сплоченным в один кулак. Есть поговорка, что "останки султана не оскверняются"!

Конечно, бывшие президенты высказали свои претензии и обиды друг другу. Свои ошибки они признали. Самое главное – они простили друг друга. Я тоже рассказал о планах. Моя цель – объединить сторонников бывших президентов, единодушно развивать народ и экономику страны", – сказал президент.

Глава государства добавил, что у каждого из бывших президентов были ошибки, после которых произошли печальные события. Тем не менее Садыр Жапаров призвал объединиться кыргызстанцев.

Бывшие президенты Кыргызстана

По данным издания, Аскар Акаев находился на посту президента Кыргызстана с 1990 по 2005 год.

В феврале-марте 2005 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов третьего созыва Жогорку Кенеша. По их итогам, по данным ЦИК, абсолютное большинство мандатов получили сторонники Аскара Акаева. На юге страны начались протесты с требованием пересмотра итогов выборов и отставки президента. 4 апреля в посольстве в Москве Акаев официально подписал заявление об отставке.

После этого пост главы государства занял Курманбек Бакиев, который находился на этой должности до 2010 года.

В начале апреля 2010 года в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты. Поводом стало резкое повышение цен на коммунальные услуги. Курманбек Бакиев бежал на юг страны, рассчитывая на поддержку своих земляков, а затем в Казахстан, где написал заявление об отставке.

С мая 2010 по декабрь 2011 года президентом Кыргызстана являлась Роза Отунбаева. Ранее она была депутатом парламента республики, лидером фракции Социал-демократической партии КР (2009-2010 годы), министром иностранных дел КР (1986-1989, 1992, 1994-1997), а в 1989-1992 годах работала в МИД СССР. Об этом пишет Lenta.ru.

В декабре 2011 года страну возглавил Алмаз Атамбаев. Ранее он был премьер-министром Кыргызстана. На своем посту он пробыл до 2017 года

Следующим президентство в республике принял Сооробнай Жээнбеков. Тем не менее 4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов парламента а на следующий день в стране начались митинги, участники которых требовали отменить итоги голосования. Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. 15 октября президент Жээнбеков заявил о решении сложить с себя полномочия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009974-oni-prostili-drug-druga-zhaparov-organizoval-vstrechu-vseh-byvshih-prezidentov-kyrgyzstana/