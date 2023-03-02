Супруга премьера Израиля спряталась от протестующих в салоне красоты

Биньямин и Сара Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

В Израиле начались протесты против судебной реформы. Демонстранты заполонили улицы Тель-Авива. В итоге жене премьер-министра Биньямина Нетаньяху Саре Нетаньяху пришлось спрятаться в одном из городских салонов красоты.

В минувшую среду супруга премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара Нетаньяху была вынуждена спрятаться в салоне красоты до приезда полиции из-за толпы демонстрантов, заполонивших улицы Тель-Авива. Сообщается, что в этот момент на улицах города были столкновения протестующих с полицией, передает Times Of Israel.

В конце концов спустя несколько часов полиция добралась до Сары Нетаньяху и вызволила ее из салона красоты.

Демонстранты долго стояли около заведения, где спряталась Нетаньяху, и, держа в руках плакаты, громко скандировали: "Страна горит, а Сара стрижется".

Протесты в Израиле

Причиной массовых протестов, охвативших Израиль, является судебная реформа, несогласие с которой выражает оппозиция и многие из горожан. По их словам, она подрывает демократию в стране и порывает независимость судебной системы, передает BBC.

Суть новой судебной реформы – предоставить избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против исполнительной власти или отменять законы.

Из-за этого десятки тысяч граждан Израиля в последние недели выходят на еженедельные крупные митинги.

Сообщается, что жители городов блокируют автомобильные и железные дороги, в Тель-Авиве полиция применила светошумовые гранаты и водометы.

На официальном сайте офиса премьер-министра Израиля говорится, что Биньямин Нетаньяху занимал пост премьера с 1996 по 1999 год, с 2009 по 2021 год, затем вновь занял эту должность в конце 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011496-supruga-premera-izrailya-spryatalas-ot-protestuyuschih-v-salone-krasoty/