Протестующие в Израиле попытались помешать вылету премьер-министра Нетаньяху, перекрыв дорогу в аэропорт

Протестующие в Израиле. Фото: Jalaa Marey / AFP via Getty Images

В Израиле продолжаются протесты, длящиеся несколько недель. На этот раз демонстранты решили перекрыть путь к аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве, чтобы помешать вылету Нетаньяху, передает BBC.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был намерен вылететь в Рим для встречи с Джорджией Мелони.

Протестующие захотели этому помешать. Поэтому решили перекрыть путь к аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Сообщается, что колонны автомобилей с раннего утра устремились к аэропорту, создавая пробки на въезде.

Тем временем тысячи протестующих, скопились на главных дорогах города, размахивая флагами Израиля. Некоторые из них несли таблички с лозунгами против судебной реформы. Это создало большие пробки на дорогах.

Демонстрации затронули также и другие города Израиля. К примеру, в Иерусалиме на акции протеста вышли сотни военнослужащих. В Хайфе выразить недовольство судебной реформой вышли студенты.

Однако правительство Нетаньяху в ответ заявляет, что протесты разжигаются их оппонентами.

Напомним, что десятки тысяч граждан Израиля в последние недели выходят на крупные протесты, причина которых – судебная реформа, несогласие с которой выражает оппозиция и многие из горожан. По их словам, она подрывает демократию в стране и порывает независимость судебной системы, пишет BBC.

Суть новой судебной реформы – предоставить избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против исполнительной власти или отменять законы.

Ранее мы писали, что жене премьер-министра Биньямина Нетаньяху Саре Нетаньяху пришлось спрятаться от протестующих в одном из городских салонов красоты Тель-Авива. СМИ сообщали, что демонстранты долго стояли около заведения, где спряталась Нетаньяху, и, держа в руках плакаты, громко скандировали: "Страна горит, а Сара стрижется".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012312-protestuyuschie-v-izraile-popytalis-pomeshat-vyletu-premer-ministra-netanyahu-perekryv-dorogu-v-aeroport/