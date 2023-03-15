Навальный впервые прокомментировал присуждение "Оскара" фильму про свое отравление

Алексей Навальный. Фото: Contributor / Getty Images

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, впервые прокомментировал присуждение "Оскара" документальному фильму о его отравлении. Сообщение он оставил в своем Telegram-канале.

"Про "Оскар" от парня, который все узнает самым последним.

Радио в камере, как обычно, включилось в пять утра. В шесть первые новости: подробно рассказывают обо всех победителях прошедшей премии, кроме документального кино. Хороший, думаю, знак", – пишет Навальный.

О том, что документальный фильм "Навальный" получил заветную статуэтку, политик узнал ближе к обеду в этот же день, когда его вели на суд.

"Я по видеосвязи, и адвокат показывает в мою камеру лист бумаги.

– Не вижу ничего, — говорю. Потыкав еще некоторое время своим листом в камеру, адвокат не выдерживает и говорит:

— Ваш фильм "Оскара" получил", – гласит сообщение.

Навальный поделился, что испытал в этот момент очень странные чувства.

"Слова эти как будто даже и не принадлежат этому миру, но, с другой стороны, здесь все настолько странно и безумно, что кажется, что только ему они и принадлежат", – описал реакцию Алексей.

Политик рассказал, что рад тому, что фильм получил "Оскар", и выразил благодарность создателям картины.

"Я, конечно, страшно рад и, радуясь, пытаюсь не забыть, что "Оскара" все же получил не я. Это были довольно захватывающие и местами драматичные события, но показать их так, чтобы это было достойно премии "Оскар", смогла гениальная команда: Дэниел Роэр, Одесса Рэй, Дайан Беккер, Мелани Миллер, Шейн Борис и многие другие, кто работал над фильмом. Ребята, я поздравляю вас от всей души", – пишет он.

Навальный поблагодарил журналистов Христо Грозева, соратницу Марию Певчих, друзей и коллег из Фонда борьбы с коррупцией, а также супругу Юлию Навальную.

"Ну и наконец. Повторюсь, фильм не мой, "Оскар" получил не я, и я не в той позиции, чтобы посвящать кому-то эту награду. Но весь свой вклад я посвящаю честным и смелым людям, где бы они ни жили, которые находят в себе силы день за днем противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику — войне", – резюмировал политик.

Напомним, 12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония кинопремии "Оскар". В категории "Лучший документальный фильм" победила картина режиссера Дэниела Роэра "Навальный", рассказывающая о заговоре с целью убийства российского политика Алексея Навального.

Отметим, что до этого в феврале фильм получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств.

Отравление Навального

В августе 2020 года российскому политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который летел в Москву.

Самолет с оппозиционером на борту экстренно посадили в Омске. Навального срочно госпитализировали в больницу города с острым отравлением веществом, которое вызывает галлюцинации.

Позже стало известно, что Навальный впал в кому. 22 августа его увезли из Омска в Берлин для продолжения лечения.

В начале сентября немецкие специалисты сообщили, что в организме политика были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. 7 сентября его вывели из комы и отключили от ИВЛ.

1 октября Алексей Навальный открыто обвинил в своем отравлении президента России Владимира Путина.

Арест и заключение политика

В конце декабря 2020 года стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года уже возвратившегося в Россию Навального задержали прямо в аэропорту Москвы. А на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

В конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет. В марте 2022 года Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013062-navalnyy-vpervye-prokommentiroval-prisuzhdenie-oskara-filmu-pro-svoe-otravlenie/