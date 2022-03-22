Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Сегодня, 22 марта, Лефортовский районный суд Москвы огласил приговор в отношении оппозиционера Алексея Навального по делу о мошенничестве и оскорблении суда.
Как пишет РИА Новости, суд признал Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана.
"Выражения Навального являются оскорбительным, а также унижающими", - постановила судья Маргарита Котова.
Она же признала подсудимого виновным по эпизоду с мошенничеством с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".
В итоге в качестве наказания за оба преступления Навальному назначили лишение свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,2 млн рублей и еще полтора года ограничения свободы.
Напомним, что ранее прокурор запросил у суда 13 лет колонии строгого режима для Навального в рамках обоих уголовных дел, а также с учетом отмененного ранее условного срока.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961784-alekseya-navalnogo-priznali-vinovnym-v-moshennichestve-i-oskorblenii-suda/