Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Алексей Навальный. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Сегодня, 22 марта, Лефортовский районный суд Москвы огласил приговор в отношении оппозиционера Алексея Навального по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Как пишет РИА Новости, суд признал Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана.

"Выражения Навального являются оскорбительным, а также унижающими", - постановила судья Маргарита Котова.

Она же признала подсудимого виновным по эпизоду с мошенничеством с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".

В итоге в качестве наказания за оба преступления Навальному назначили лишение свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,2 млн рублей и еще полтора года ограничения свободы.

Напомним, что ранее прокурор запросил у суда 13 лет колонии строгого режима для Навального в рамках обоих уголовных дел, а также с учетом отмененного ранее условного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961784-alekseya-navalnogo-priznali-vinovnym-v-moshennichestve-i-oskorblenii-suda/