Парламент Грузии провалил законопроект об "иноагентах"

Протесты в Грузии. Фото: Zurab Tsertsvadze/AFP via Getty Images

Парламент Грузии проголосовал во втором чтении против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты в Тбилиси, передает РИА Новости.

Сообщается, что, согласно регламенту парламента страны, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении законопроект, его необходимо "провалить" большинством голосов во втором чтении.

"Тридцать пять депутатов против, один – за. Заседание закрыто", – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Протесты в Грузии

7 марта после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Толпа перекрыла крупнейший проспект столицы, в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Позже в МВД сообщили, что во время акций протеста было задержано больше 60 человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в ходе демонстраций пострадали около 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Также в ходе акции пострадали и обычные граждане.

Несмотря на действия полиции, протесты не утихали более суток. В ночь на 9 марта участники акций вступили в столкновение с силовиками, перегородили улицы баррикадами, откуда бросали в сотрудников грузинского спецназа различные предметы. Часть митингующих попыталась сломать ворота, выходящие во двор здания парламента.

Полиция, применяя слезоточивый газ и водометы, оттеснила толпу от парламента и с площади перед ним. Однако вскоре толпа вновь направилась в сторону парламента, где их снова оттеснили силовики. Число задержанных протестующих в итоге выросло до 133.

Вчера днем грузинские СМИ сообщали, что акции протеста продолжились. У здания парламента дежурил спецназ, чтобы не допустить проникновения митингующих в здание, патрульная полиция охраняла вход в парламент.

Но позднее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны законопроект об иностранном влиянии.

Между тем сегодня МВД Грузии сообщило, что всех задержанных на акциях протеста против законов об иностранных агентах освободили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012445-parlament-gruzii-provalil-zakonoproekt-ob-inoagentah/