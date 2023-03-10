Власти Грузии заявили, что освободили всех задержанных во время протестов

Акции протеста в Тбилиси. Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что всех задержанных на акциях протеста против законов об иностранных агентах освободили, передает Sputnik Грузия.

"Все лица, задержанные сотрудниками различных подразделений МВД Грузии по Кодексу административных правонарушений на акциях протеста у территории парламента Грузии 7 и 8 марта текущего года, освобождены", – говорится в заявлении МВД.

В ведомстве добавили, что часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены по истечении срока пребывания в следственном изоляторе.

Всего на акциях протеста за неподчинение требования полиции и мелкое хулиганство были задержаны 133 человека.

Что произошло в Грузии

7 марта после принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Толпа перекрыла крупнейший проспект столицы, в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Позже в МВД сообщили, что во время акций протеста было задержано больше 60 человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в ходе демонстраций пострадало около 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Также в ходе акции пострадали и обычные граждане.

Несмотря на действия полиции, протесты не утихали более суток. В ночь на 9 марта участники акций вступили в столкновение с силовиками, перегородили улицы баррикадами, откуда бросали в сотрудников грузинского спецназа различные предметы. Часть митингующих попыталась сломать ворота, выходящие во двор здания парламента.

Полиция, применяя слезоточивый газ и водометы, оттеснила толпу от парламента и с площади перед ним. Однако вскоре толпа вновь направилась в сторону парламента, где их снова оттеснили силовики. Число задержанных протестующих в итоге выросло до 133.

Вчера днем грузинские СМИ сообщали, что акции протеста продолжаются. У здания парламента дежурил спецназ, чтобы не допустить проникновения митингующих в здание, патрульная полиция охраняла вход в парламент.

Что известно о законопроектах

Как сообщало издание EADaily, в конце февраля члены грузинского движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии два законопроекта об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов".

В проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" агентами иностранного влияния признаются некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, и спортивных федераций. Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (4,2 млн тенге).

Этот документ одобрил грузинский парламент 7 марта, что привело к массовым протестам в Тбилиси.

Второй законопроект "О регистрации иностранных агентов" предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Голосование по этому законопроекту должно было состояться 9 марта, однако из-за массовых протестов и штурма парламента все пленарные заседания были отменены. Позже правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила об отзыве принятого законопроекта из парламента. При этом авторы документов объяснили это тем, что "принятый законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как машина лжи смогла представить законопроект в негативном плане и ввела определенную часть общества в заблуждение".

Кто выступил за, а кто – против этих законопроектов

Оба законопроекта внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа". По информации DW, это движение появилось в Грузии после вторжения России в Украину. Одной из своих целей движение обозначило "противостояние пропаганде либеральной идеологии и желанию Запада втянуть Грузию в войну".

Законопроекты поддержала и правящая партия "Грузинская мечта".

В свою очередь оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. В поддержку протестующих выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. Она пообещала наложить на законопроект вето.

Критику в адрес данной законодательной инициативы высказали в Европе. По мнению европейских политиков, законопроекты несовместимы с ценностями и стандартами Евросоюза.

Авторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Однако оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан считают, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в РФ.

Журналисты считают целью законопроекта маргинализацию и дискредитацию гражданского общества и независимых СМИ и опасаются повторения в Грузии российского сценария, где похожее законодательство появилось еще в 2012 году и постепенно ужесточалось.

Западные эксперты также считают, что закон подорвет европейские перспективы Грузии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012353-vlasti-gruzii-zayavili-chto-osvobodili-vseh-zaderzhannyh-vo-vremya-protestov/