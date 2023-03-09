Скандальный законопроект об "иноагентах" отозвали из парламента Грузии

Грузинский флаг на митинге. Иллюстративное фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны законопроект об иностранном влиянии, сообщает Sputnik Грузия.

Как пишет издание, об отзыве проекта говорится в совместном заявлении правящей команды, парламентского большинства, а также инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа".

В заявлении отмечается, что "принятый законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как машина лжи смогла представить законопроект в негативном плане и ввела определенную часть общества в заблуждение".

"Законопроекту присвоили фальшивый ярлык "русского закона", а его принятие в первом слушании представили как то, что страна свернула с европейского курса... Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение, безусловно, без всякого уговора отозвать поддержанный нами законопроект", - цитирует издание.

Что известно о законопроектах

Как пишет издание EADaily, в конце февраля члены грузинского движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии два законопроекта об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов".

В проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" агентами иностранного влияния признаются некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, и спортивных федераций. Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (4,2 млн тенге).

Этот документ одобрил грузинский парламент 7 марта, что привело к массовым протестам в Тбилиси.

Второй законопроект "О регистрации иностранных агентов" предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием будет обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Голосование по этому законопроекту должно было состояться сегодня, 9 марта, однако из-за массовых протестов и штурма парламента все пленарные заседания отменены. Сейчас действует режим ограниченного допуска в здание парламента.

Кто выступил за, а кто против этих законопроектов

Оба законопроекта внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа". По информации DW, это движение появилось в Грузии после вторжения России в Украину. Одной из своих целей движение обозначило "противостояние пропаганде либеральной идеологии и желанию Запада втянуть Грузию в войну".

Законопроекты поддержала и правящая партия "Грузинская мечта".

В свою очередь оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. В поддержку протестующих выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. Она пообещала наложить на законопроект вето.

Критику в адрес данной законодательной инициативы высказали в Европе. По мнению европейских политиков, законопроекты несовместимы с ценностями и стандартами Евросоюза.

Авторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Однако оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан считают, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в РФ.

Журналисты считают целью законопроекта маргинализацию и дискредитацию гражданского общества и независимых СМИ и опасаются повторения в Грузии российского сценария, где похожее законодательство появилось еще в 2012 году и постепенно ужесточалось.

Протесты в Грузии

7 марта после принятия первого законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Толпа перекрыла крупнейший проспект столицы, в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Позже в МВД сообщили, что во время акций протеста было задержано больше 60 человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в ходе демонстраций пострадало около 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Также в ходе акции пострадали и обычные граждане.

Несмотря на действия полиции, протесты не утихают уже два дня. В ночь на 9 марта участники акций вступили в столкновение с силовиками, перегородили улицы баррикадами, откуда бросали в сотрудников грузинского спецназа различные предметы. Часть митингующих попыталась сломать ворота, выходящие во двор здания парламента.

Полиция, применяя слезоточивый газ и водометы, оттеснила толпу от парламента и с площади перед ним. Однако вскоре толпа вновь направилась в сторону парламента, где их снова оттеснили силовики. Число задержанных протестующих в итоге выросло до 133.

Сегодня утром сообщалось, что акции протеста продолжаются. У здания парламента дежурит спецназ, чтобы не допустить проникновения митингующих в здание. Кроме того, патрульная полиция стоит по периметру и охраняет передний вход. Некоторые протестующие пытаются вернуться ближе к зданию, но им не позволяют.

Отметим, что к участникам протестов обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал им удачи и высказал свою поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012239-skandalnyy-zakonoproekt-ob-inoagentah-otozvali-iz-parlamenta-gruzii/