Как сейчас выглядит площадь у парламента Грузии, где недавно прошли протесты

Протесты в Грузии. Фото: David Mdzinarishvili / Anadolu Agency / Getty Images

Тбилиси приходит в себя после столкновений митингующих с полицией, которые произошли минувшей ночью. Стражи порядка продолжают проводить задержания.

МВД Грузии сообщило о задержании 133 человек в ходе акций протестов, прошедших в центре Тбилиси, пишет Sputnik Грузия.

Отмечается, что проспект Руставели стал эпицентром 16-часового протеста – сейчас он открыт для движения транспорта. На этом же проспекте располагается и парламент Грузии.

В настоящее время демонстранты оставили территорию, прилегающую к парламенту страны.

По информации издания, вчерашняя акция собрала более 10 тыс. протестующих. Вечером, примерно в 22:00 по местному времени, ситуация накалилась.

Корреспонденты издания в Telegram-канале показали, как сейчас выглядит площадь у парламента Грузии.

Сообщается, что спецназ по-прежнему остается у заднего входа. На месте находятся три их автобуса.

Кроме того, патрульная полиция стоит по периметру и охраняет передний вход. Некоторые протестующие пытаются вернуться ближе к зданию, но им не позволяют.

Протесты в Грузии

Массовые протесты в грузинской столице начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии". Данный проект внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа".

По информации DW, данное движение появилось в Грузии после вторжения России в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние пропаганде либеральной идеологии и желанию Запада втянуть Грузию в войну.

Авторы законопроекта предлагают наделять статусом "агентов иностранного влияния" неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Также споры вызывает законопроект "о регистрации иностранных агентов", согласно которому "иноагентами" могут быть признаны юридические и физические лица.

Стоит отметить, что данные инициативы поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

В свою очередь оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали данные законопроекты. В поддержку протестующих выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. Она пообещала наложить на законопроект вето.

Критику в адрес данной законодательной инициативы высказали в Европе. По мнению европейских политиков, данный законопроект несовместим с ценностями и стандартами Евросоюза.

По информации РИА Новости, авторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан считают, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в РФ.

Журналисты считают целью законопроекта маргинализацию и дискредитацию гражданского общества и независимых СМИ и опасаются повторения в Грузии российского сценария, где похожее законодательство появилось еще в 2012 году и постепенно ужесточалось.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал стране демократического успеха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012225-kak-seychas-vyglyadit-ploschad-u-parlamenta-gruzii-gde-nedavno-proshli-protesty/