Закон об "иноагентах" в Грузии: МВД сообщило о задержании 66 протестующих

Протесты в Грузии. Фото: AFP via Getty Images

Министерство внутренних дел Грузии сообщило на своем официальном сайте о задержании 66 участников протеста в Тбилиси. Новая акция протеста, по словам оппозиции, состоится уже сегодня.

"По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек", – гласит сообщение ведомства.

Отмечается, что обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок.

"Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, способствовавших и организовавших перерастание мирного протеста в насильственную акцию", – сообщили в МВД Грузии.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в ходе демонстраций пострадало около 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Также в ходе акции пострадали и обычные граждане.

Тем временем лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе сообщил, что новая акция протеста против принятия закона об иноагентах состоится сегодня, 8 марта, во второй половине дня перед зданием парламента в Тбилиси, передает DW.

Вашадзе осудил действия полицейских, применивших жесткие силовые меры против демонстрантов.

"Задержано очень много участников акции, среди них – лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберется на акцию еще больше людей, чем вчера", – заявил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, пишет РИА Новости.

"Я рядом с вами, так как сегодня вы представляете свободную Грузию, Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст право забрать это будущее (…) Этот закон надо упразднить любой формой", — заявила она.

Кроме того, Зурабишвили сообщила, что наложит вето на закон об иноагентах.

Причина протестов в Грузии

Причина массовых демонстраций в Грузии – скандальный законопроект, похожий на российский закон об иностранных агентах. Сообщается, что протесты у парламента в Тбилиси начались почти сразу после того, как он был принят в первом чтении.

Законопроект был инициирован депутатами движения "Сила народа" и предусматривает создание реестра агентов иностранного влияния. Такими агентами станут некоммерческие организации и СМИ, зарубежное финансирование которых составляет более 20% годового дохода.

Изначально против закона высказывались в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили. Там отметили, что закон об иноагентах по своему содержанию приближает страну не к Европе, а к "порочной модели России".

"Именно время, когда готовится первоначальная оценка выполнения 12 рекомендаций Европейской комиссии, когда приближение 24 февраля для всех трех стран ассоциированного трио (Грузия, Молдова, Украина) делает вопрос европейского будущего еще более актуальным, одна из политических групп решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас не к Европе, а к порочной модели России", – отмечалось в заявлении администрации Зурабишвили.

Напомним, что в июне прошлого года Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда как Украине и Молдове данный статус был предоставлен. В Грузии тогда назвали отказ несправедливым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012147-zakon-ob-inoagentah-v-gruzii-mvd-soobschilo-o-zaderzhanii-66-protestuyuschih/