Зачем правящей партии Грузии нужен закон российского образца об "иностранных агентах"

Протесты в Грузии. Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Правящая партия Грузии, защищая проект закона об "иностранных агентах", уверяет, что он не противоречит демократическим принципам, что Грузия продолжит успешно двигаться к членству в Евросоюзе и что это оппозиция, а не власть, действует в интересах России. Оппоненты власти внутри Грузии называют эту риторику шизофренической, а западные эксперты говорят, что закон подорвет европейские перспективы Грузии и, соответственно, может втянуть ее в российскую орбиту.

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, выступая 8 марта, на следующий день после первого массового протеста против нового "Закона о прозрачности иностранного влияния", заявил, что рассуждения о влиянии этого закона на перспективы получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС – это спекуляции.

"Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы", – заявил Кобахидзе, в русле политики "Грузинской мечты" совмещая риторику о традиционных ценностях и суверенитете с заверениями в верности европейскому курсу.

Кобахидзе заявил, что протест у парламента в ночь с 7 на 8 марта был попыткой переворота, и такими попытками оппозиция будто бы может "привести российские танки в Грузию так же, как в августе 2008 года".

Бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, ныне оппозиционер Валерий Чечелашвили сказал в эфире видеоканала политкомментатора Гелы Васадзе, что фразами о неизменности европейского курса люди у власти пытаются обмануть большую часть грузинских избирателей.

"Эти люди, которые этот закон инициируют, они очень хорошо понимают, что антиевропейские посылы очень непопулярны сегодня в Грузии - и они пытаются черное замаскировать белым. Но это не пройдет", – сказал Чечелашвили.

Чечелашвили отмечает, что в Европе ключевые фигуры "Грузинской мечты", включая премьер-министра Ираклия Гарибашвили, произносят проевропейские речи, а дома говорят, что оппозиция и независимые организации и пресса подрывают государственность на полученные деньги из-за рубежа; все страны ЕС и США говорят, что проект закона об иноагентах не соответствует демократической практике, а "Грузинская мечта" и ее сателлит, сочинившая законопроект фракция "Сила народа", уверяют – как и российские власти в отношении своего проекта 10 лет назад – что он аналогичен таким же законам в США.

"Это, так сказать, явное раздвоение сознания. Это называется "шизофрения", – заявил Чечелашвили.

Многие грузинские и зарубежные комментаторы задаются вопросами, почему это законопроект появился именно сейчас и зачем он понадобился правящей партии.

Авторами "Закона о прозрачности иностранного влияния" выступили депутаты от фракции "Сила народа" – это формально отколовшееся от "Грузинской мечты" более откровенно антизападное крыло, которое, впрочем, голосует в парламенте вместе с ГМ. "Грузинская мечта" полностью поддержала проект.

На вопрос о времени появления конкретного ответа у большинства комментаторов пока нет, но что касается цели, то практически все, кто не аффилирован с "Грузинской мечтой" и ее сателлитами, инициировавшими проект, говорят, что он может стать инструментом давления на критиков власти, а в будущем может быть по примеру России превращен и в инструмент репрессий.

"[Закон] будет использован для дискредитации гражданских организаций и активистов, а также для создания правовой базы для контроля над организациями гражданского общества", – считает профессор грузинского Государственного университета Илии Давид Афрасидзе – один из 29 грузинских и иностранных экспертов, .

Как пишет издание JAM-News, все опрошенные грузинские эксперты единогласны в том, что законопроект является аналогом российского и преследует примерно те же цели.

Валерий Чечелашвили считает, что правящей партии часто не хватает аргументов в открытой дискуссии с оппонентами о проблемах страны – и поэтому она хочет заткнуть рот оппозиции и независимым некоммерческим организациям.

Политолог Гела Васадзе в упомянутой беседе с Чечелашвили предложил самое простое объяснение:

"Я думаю, этот закон им был нужен не для того, чтобы 15 или сколько там неправительственных организаций прищемить или оппозиционные медиа лишить финансирования, – сказал Васадзе, – а прежде всего для того, чтобы показать обществу, той же оппозиции: а мы вот и так можем, и у нас это пройдет, нам это сойдет с рук".

Если правы те, кто считает, что посредством нового закона правящая партия Грузии хочет укрепить свою власть, то в жертву этому желанию она приносит перспективы интеграции Грузии в Европу – хотя надежды на прием страны в ЕС и так довольно призрачны.

Эксперт по Восточной Европе из Немецкого совета по внешней политике Штефан Майстер считает, что Грузия уже "свернула с пути евроатлантической и европейской интеграции".

Майстер отмечает, что у Грузии была солидная база реформ, наработанная во времена президента Михаила Саакашвили (которого нынешние власти посадили в тюрьму), но сейчас, из-за давления властей на оппозицию, свободную прессу и независимые организации, она эту фору постепенно теряет.

"Такой закон уничтожит важное преимущество, которое Грузия имеет перед другими постсоветскими странами, и сблизит ее с российской политической культурой и репрессивной политикой, – считает Штефан Майстер. – Всякое соглашательство и компромиссы с Россией, всякая кампания дезинформации в русле российских нарративов будут не только отрицательно влиять на политическую культуру страны, но и сожгут мосты к европейской и трансатлантической интеграции. Могу утверждать это, основываясь на моих беседах в брюссельских учреждениях и в странах ЕС".

"Грузинская мечта" раз за разом демонстрирует, что ни в малейшей степени не заинтересована в соблюдении верховенства закона, – говорит профессор шведского Университета Мальме Кристофер Берглунд. – Уже были расправы над оппозиционными политиками и важнейшими СМИ, а теперь этот законопроект создает условия для преследования и НКО тоже. Для ЕС не имеет смысла оказывать финансовую и тем более политическую поддержку государству, которое демонстрирует наглое пренебрежение его ценностями".

Эксперт по странам бывшего СССР, политолог из американского Колумбийского университета Линкольн Митчелл, впрочем, напоминает, что в отношениях Грузии ЕС новый законопроект об "иноагентах" уже мало что изменит.

"Принятие такого закона не поможет делу европейской интеграции Грузии, но многие в Европе уже и так переставили Грузию в конец очереди, так что принятие закона вроде этого в любом случае не станет решающим фактором", – сказал Митчелл.

Штефан Майстер, Кристофер Берглунд и Линкольн Митчелл были среди опрошенных "Грузинским институтом политики".

В прошлом году, когда Евросоюз в ускоренном порядке дал официальный статус страны-кандидата в ЕС Украине и заодно с ней – Молдове, третья постсоветская страна, мечтающая вступить в ЕС, Грузия, этот статус не получила.

Вместо этого Евросоюз выдвинул 12 условий, которые Грузия должна была выполнить, чтобы иметь шанс получить статус кандидата уже в этом, 2023 году.

Как считает издание JAMnews, пишущее о политике трех стран Южного Кавказа, законопроект противоречит по крайней мере двум из этих 12 пунктов-условий: тем, где говорится о необходимости создания условий для работы свободной и независимой прессы и для участия общественности (и общественных организаций) в принятии решений на всех уровнях власти.

"Грузинская мечта" объявила, что отошлет законопроект об "иноагентах" на проверку на предмет соответствия демократическим нормам в Венецианскую комиссию, и лишь после этой проверки - не раньше, чем через три месяца – примет решение, принимать закон или забраковать. Грузинская оппозиция, однако, опасается, что это лишь уловка, чтобы погасить протесты и что "Грузинская мечта" может проигнорировать рекомендации Венецианской комиссии или даже принять закон до их получения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012246-zachem-pravyaschey-partii-gruzii-nuzhen-zakon-rossiyskogo-obraztsa-ob-inostrannyh-agentah/