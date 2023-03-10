Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился (видео)

Джо Байден. Фото: Pete Marovich / Abaca / Bloomberg / Getty Images

В четверг во время выступления в Филадельфии президент США Джо Байден назвал своего предшественника возможным будущим президентом страны, передает The New York Post.

Президент США пессимистично оценил свои шансы выиграть будущую президентскую гонку. В выступлении он назвал Трампа возможным будущим президентом.

"У меня была битва с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", – сказал Байден перекрестившись, после чего аудитория начала недовольно охать.

Также 80-летний Джо Байден в шутку заявил, что ему 400 лет.

"Как вы можете заметить, мне не так много лет – около 400", – сказал в шутку американский президент, добавив, что никогда не был так оптимистичен в отношении будущего Америки, как сегодня.

Отметим, что Байден является самым пожилым президентом в истории, несмотря на это, он готовится к реваншу с 76-летним Трампом на следующих выборах. Если он будет переизбран и доработает до конца второго срока, ему должно исполниться 86 лет.

Трамп и президентские выборы 2020 года

Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2016 году. Его соперницей была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Как сообщалось тогда, за республиканца проголосовали 56,9 млн человек, за его соперницу – 55,9 млн.

На следующих выборах президента США в 2020 году он проиграл демократу Джо Байдену. Однако Трамп поражения не признал. Он публично заявил, что на результат повлияли широкомасштабные фальсификации результатов голосования.

6 января 2021 года Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия. Он пообещал не отдавать Белый дом победившему на выборах президента Джо Байдену. Экс-президент выступил тогда перед большой толпой на Эллипсе возле Белого дома и призвал собравшихся протестовать против подсчета голосов коллегии выборщиков в Конгрессе.

После этого его сторонники устроили протесты, а затем штурмовали Капитолий в Вашингтоне. В результате происшествия были погибшие. Произошедшее осудили экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, а также множество других влиятельных политиков.

При этом комплексу зданий Капитолия был нанесен ущерб на миллионы долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012351-bayden-nazval-trampa-buduschim-prezidentom-ssha-i-perekrestilsya-video/