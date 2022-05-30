Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс потеряли 115 млрд долларов с начала года

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Как показал индекс миллиардеров Bloomberg, состояние трех богатейших людей мира за последние почти полгода уменьшилось примерно на 115 млрд долларов.

С начала года состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось на 46,4 млрд долларов, Безос потерял 53,2 млрд долларов, а Гейтс - 15,1 млрд долларов.

Маск по-прежнему остается богатейшим человеком на планете с 224 млрд долларов. На втором месте расположился Безос с показателем в 139 млрд долларов, на четвертой позиции находится Гейтс и его 123 млрд долларов.

Последнего обогнал Бернар Арно, состояние которого также уменьшилось на 44,7 млрд долларов.

Ранее на Илона Маска подали в суд инвесторы из-за "хаотичного" хода сделки о продаже Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971552-ilon-mask-dzheff-bezos-i-bill-geyts-poteryali-115-mlrd-dollarov-s-nachala-goda/