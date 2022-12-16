Илон Маск лишился звания самого богатого человека в мире

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Picture alliance / Getty Images

Илон Маск в четвертый раз за год продал часть своих акций Tesla ради того, чтобы покрыть расходы от приобретения Twitter. На этой неделе предприниматель также лишился звания самого богатого человека в мире, передает Bloomberg.

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Основатель Tesla продал акции компании-производителя электромобилей на 3,58 млрд долларов. Согласно публичным документам, сделка произошла в период с 12 по 14 декабря. Акции Tesla в этом году упали на 55%, поскольку инвесторы были обеспокоены решимостью Маска приобрести соцсеть Twitter. Кроме того, на падении акций сказалось и повышение процентной ставки в США и проблемы с поставками в Китае.

Изначально Маск продал акции Tesla на 15 млрд долларов, чтобы собрать сумму, необходимую для покупки Twitter. Затем он еще несколько раз продавал акции компании, несмотря на то, что клялся больше не делать это. Согласно данным Bloomberg, продажи акций сократили долю Маска в Tesla примерно до 13%. Однако он по-прежнему является крупнейшим акционером компании.

В настоящее время состояние Илона Маска оценивается в 160,9 млрд долларов. В рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg он опустился на второе место, уступив лидерство Бернару Арно, председателю правления группы LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001708-ilon-mask-lishilsya-zvaniya-samogo-bogatogo-cheloveka-v-mire/