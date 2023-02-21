Загадочный шар диаметром более метра нашли на пляже в Японии

Полицейские. Иллюстративное фото: Takashi Aoyama / Getty Images

Японская полиция перекрыла вход на пляж в префектуре Сидзуока после того, как там был обнаружен подозрительный шар диаметром в полтора метра, передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Как сообщил японский телеканал Daiichi TV, на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока был обнаружен подозрительный шар диаметром около 1,5 метра. Предположительно он сделан из некоего металла.

Полиция временно ограничила доступ к пляжу.

Отмечается, что шар обнаружила местная жительница, которая и позвонила в полицию около 08:45 по местному времени (05:45 по времени Астаны).

"Доступ на пляж был закрыт, движение в районе строго регулируется. В настоящее время объект проверяется прибывшими на место специалистами. Фотографии шара были также направлены экспертам", – говорится в сообщении.

Другой информации пока не поступало.

Неопознанные шары и другие летающие объекты

За последние несколько недель из разных стран стали регулярно поступать сообщения о различных неопознанных объектах. Многие из них, в том числе и странные шары, замечают в небе над разными странами.

Так, 14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, а днем ранее неопознанный летающий объект обнаружили морские службы китайской провинции Шаньдун, расположенной на востоке страны.

Кроме того, в США 13 февраля заявляли, что сбили неопознанный летающий объект около озера Гурон недалеко от канадской границы. В Пентагоне подчеркнули, что сбитый объект, вероятнее всего, не представлял угрозу с военной точки зрения, однако потенциально мог использоваться для разведывательных целей.

Представители Соединенных Штатов отмечали, что это четвертый подобный случай с начала февраля. Ранее американские военные сбили разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины, а позже – еще один объект около северной части Аляски.

При этом, как писало РИА Новости, глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключал, что сбитые за эти дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Тем не менее он подчеркивал, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.

Таинственные обелиски

Напомним, что в конце 2020 года много шума наделали неопознанные металлические стелы, которые находили в разных странах мира.

Так, странные монолиты находили в Испании, США, Великобритании, Румынии и многих других странах.

Наибольший резонанс вызвал обелиск в пустыне американского штата Юта, который простоял там несколько дней, а позже – исчез.

При этом летом 2021 года сообщалось, что подобный монолит возник и в Чарынском каньоне в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010218-zagadochnyy-shar-diametrom-bolee-metra-nashli-na-plyazhe-v-yaponii/