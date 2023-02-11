Над США сбили неопознанный объект. Шпионским его пока не называют

Истребитель F-22, которым был сбит объект. Архивное фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Через неделю после инцидента с китайским зондом в небе над США снова сбит летающий объект. На этот раз сбит пролетавший высоко над Аляской неопознанный объект размером с небольшой автомобиль. Представитель Белого дома Джон Кирби не стал высказывать предположения о его возможных функциях, сказав лишь, что тот был сбит, потому что предоставлял угрозу для гражданской авиации.

По словам Кирби, власти США на данный момент не могут сказать ничего конкретного о происхождении и физических данных объекта, но он был намного меньше по размеру, чем недавно сбитый военными США воздушный шар, который власти страны считают частью шпионской программы Китая.

Сообщалось, что китайский воздушный шар, сбитый у берегов Южной Каролины в прошлую субботу, достигал 60 метров в диаметре.

"Угроза гражданской авиации"

Нынешний объект, останки которого специалисты будут вызволять из льдов у побережья Аляски, был впервые замечен разведывательными службами в четверг на северо-востоке Аляски, недалеко от границы с Канадой.

По словам Кирби, пилоты, осмотрев объект, пришли к выводу, что людей в нем нет.

"Неопознанный объект летел на высоте 40 тыс. футов [около 12 км] и представлял собой некоторую угрозу гражданской авиации", – сказал представитель Белого дома.

Джон Кирби. Фото: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Военные наблюдали за объектом 24 часа, прежде чем он был сбит истребителем F-22 в 13:45 по местному времени в пятницу по решению президента Байдена. Эту информацию подтвердил Пентагон.

"Все прошло успешно", – прокомментировал ситуацию сам американский президент в интервью телеканалу CNN.

Никаких других объектов, представляющих потенциальную угрозу, в воздушном пространстве над США замечено не было, сообщили в Белом доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008993-nad-ssha-sbili-neopoznannyy-obekt-shpionskim-ego-poka-ne-nazyvayut/