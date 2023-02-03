Шар-разведчик заметили над США. Власти считают, что он из Китая (фото, видео)

Шар-разведчик. Кадр из видео: youtube.com/LiveNOW from FOX

Гигантский аэростат заметили в небе над США. В Пентагоне считают, что это разведывательный аппарат. Предполагается, что он может принадлежать Китаю.

Представитель Пентагона ранее сообщил, что разведывательный воздушный шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг Монтаны, пишет РИА Новости.

Отмечалось, что Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, включая мониторинг возможного второго инцидента. Перемещения шара в небе над США активно отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки.

В свою очередь МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата.

Стоит отметить, что в американской прессе появление шара-разведчика вызвало ажиотаж. Так, местная газета The Wall Street Journal пишет, что, по мнению официальных лиц, данный инцидент является агрессивным актом сбора разведданных над секретными объектами американской национальной безопасности.

Издание отмечает, что появление аэростата произошло за несколько дней до запланированной поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин - шар был впервые замечен в среду гражданскими лицами в коммерческом авиалайнере.

Авторы статьи подчеркивают, что данный факт может ставить под вопрос усилия по восстановлению отношений между США и КНР. Кроме того, на этом фоне может быть отменен визит Блинкена в Китай.

Два истребителя F-22 ВВС поднялись в воздух с базы ВВС Неллис в Неваде и вылетели в Монтану, где был замечен шар, однако американские власти решили не сбивать аппарат.

По информации The Washington Post, Пентагон наблюдал за аппаратом в течение нескольких дней и в течение короткого времени рассматривал возможность его ликвидации, прежде чем пришел к выводу, что это представляет угрозу безопасности.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказал журналистам, что шар движется на высоте намного выше коммерческих воздушных перевозок и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая является членом Республиканской партии США, в своем микроблоге в Twitter потребовала от Байдена немедленно сбить шар-разведчик.

"Президент Байден должен немедленно сбить китайский шпионский воздушный шар. Президент Трамп никогда не стал бы терпеть многие вещи, происходящие с Америкой", - написала она.

В своем втором сообщении, которое также относится к появлению разведывательного аппарата над США, член конгресса раскритиковала администрацию Байдена за бездействие, назвав ее бессильной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007935-shar-razvedchik-zametili-nad-ssha-vlasti-schitayut-chto-on-iz-kitaya-foto-video/