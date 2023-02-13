Неопознанный летающий объект заметили на востоке Китая

Рыболовные судна в провинции Шаньдун. Иллюстративное фото: VCG / VCG / Getty Images

Неопознанный летающий объект обнаружили морские службы провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая, передает китайская газета .

Как пишет издание, неопознанный летающий объект был обнаружен в акватории городского округа Жичжао.

Отмечается, что бюро морского развития заявило о намерении сбить НЛО, поэтому рыболовам уезда были разосланы предупредительные уведомления с просьбой соблюдать правила безопасности.

Ранее в США заявили, что сбили неопознанный летающий объект около озера Гурон недалеко от канадской границы. В Пентагоне подчеркнули, что сбитый объект, вероятнее всего, не представлял угрозу с военной точки зрения, однако потенциально мог использоваться для разведывательных целей.

При этом, в США отметили, что это четвертый подобный случай с начала февраля. Ранее американские военные сбили разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины, позже - еще один объект около северной части Аляски. 11 февраля был сбит летательный объект, находящийся в воздушном пространстве Канады.

К слову, после первого случая Пекин заявил протест Вашингтону. МИД КНР обвинил США в чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики. Там также отметили, что оставляют за собой право дать ответ на действия Вашингтона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009093-global-times-neopoznannyy-letayuschiy-obekt-zametili-na-vostoke-kitaya/