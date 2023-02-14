Странные светящиеся шары увидели в небе жители Китая (видео)

НЛО в небе над Китаем. Фото: t.me/rian_ru

Жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров. Видео и фото странного явления они выложили в социальные сети, передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

По данным агентства, утром 14 февраля житель города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов в небе. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, – поочередно гасли.

Неизвестный объект, как уточнил мужчина, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.

При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.

Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь, в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.

Отметим, что в последнее время довольно часто появляются сообщения о неизвестных объектах в небе над разными странами.

Так, вчера неопознанный летающий объект обнаружили и морские службы китайской провинции Шаньдун, расположенной на востоке страны. Отмечалось, что объект был обнаружен в акватории городского округа Жичжао.

Кроме того, в США вчера заявили, что сбили неопознанный летающий объект около озера Гурон недалеко от канадской границы. В Пентагоне подчеркнули, что сбитый объект, вероятнее всего, не представлял угрозу с военной точки зрения, однако потенциально мог использоваться для разведывательных целей.

Представители Соединенных Штатов отметили, что это четвертый подобный случай с начала февраля. Ранее американские военные сбили разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины, а позже – еще один объект около северной части Аляски.

При этом, как отмечало вчера РИА Новости, глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Тем не менее он подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.

Кроме того, несколько дней назад был сбит летательный объект, находящийся в воздушном пространстве Канады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009385-strannye-svetyaschiesya-shary-uvideli-v-nebe-zhiteli-kitaya-video/