Карл III навестил украинских солдат, проходящих обучение в Британии (фото, видео)

Король Карл III с украинскими солдатами. Фото: royal.uk

Король Великобритании Карл III посетил тренировочный центр, где проходят обучение украинские новобранцы. Монарх лично побеседовал с несколькими из них, сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

Отмечается, что миссия по подготовке украинских солдат носит название "Интерфлекс". Она длится 35 дней и обеспечивает базовую боевую подготовку украинских новобранцев, которые по истечении пяти недель вернутся в Украину.

Новобранцев учат выживать во враждебной среде, обращаться с оружием, стрелять. Они отрабатывают полевые навыки и навыки первой медпомощи. Также солдаты изучают законы вооруженных конфликтов.

Король Карл III с украинскими солдатами. Фото: royal.uk

Королю показали короткое оборонительное упражнение для новобранцев.

"Его Величество встретился с несколькими новобранцами и международным военным персоналом, присоединившимся к британской армии для поддержки обучения", – рассказали в Букингемском дворце.

Как пишет таблоид Daily Express, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил, что Великобритания продолжит поддерживать набор украинских солдат. Журналисты подчеркивают, что за последние шесть месяцев 10 тыс. украинских солдат уже прошли британский курс подготовки.

Напомним, что в середине ноября прошлого года представители Евросоюза официально объявили о начале вспомогательной миссии для помощи Украине, которая будет заключаться в обучении украинских военных и повышении военного потенциала страны.

В рамках миссии планировалась индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка до 15 тыс. военнослужащих ВСУ в нескольких точках на территории государств-членов ЕС.

Еще раньше министр национальной обороны Португалии Элена Каррейрас заявила, что они готовы обучать украинских военных.

Кроме того, с весны 2022 года США обучали украинских военных использованию различных артиллерийских систем, беспилотников и радаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010171-karl-iii-navestil-ukrainskih-soldat-prohodyaschih-obuchenie-v-britanii-foto-video/