Португалия заявила о готовности обучать у себя украинских военных

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Министр национальной обороны Португалии Элена Каррейрас заявила, что они готовы обучать украинских военных. Но речи о передаче вооружений пока нет, передает Euroactiv.

Заявление было сделано во время встречи глав Минобороны стран НАТО 16 июня.

Соответствующий запрос от правительства Украины еще не поступал. Но, как предполагает Каррейрас, такая необходимость может возникнуть.

"У нас уже есть оценка того типа обучения, которое мы можем предложить", - сказала она.

В частности, украинских военнослужащих в Португалии могут обучить маневрированию танками Leopard или же управлению той техникой, которая у Украины уже имеется.

Также на встрече глав Минобороны стран НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предоставление украинской стороне тяжелого вооружения членами альянса.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня Mars II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974570-portugaliya-zayavila-o-gotovnosti-obuchat-u-sebya-ukrainskih-voennyh/