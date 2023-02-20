"Киев завладел частью моего сердца". Джо Байден в Украине в канун годовщины российского вторжения

Джо Байден, Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Getty Images

Президент США Джо Байден прибыл с неожиданным визитом в Киев и встретился с президентом Зеленским. Владимир Зеленский и Джо Байден посетили мемориал солдатам, погибшим за девять лет этой войны.

"Ваш визит является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев", – сказал украинский президент.

О визите американского президента не было известно заранее, более того, Белый дом неоднократно заявлял, что организовать его нереально – обеспечить безопасность президента в воюющей стране не представляется возможным.

Байден должен был посетить Польшу 20-22 февраля и встретиться с ее президентом Анджеем Дудой. Об этом визите Белый дом объявил заранее.

Вместе с Байденом в украинскую столицу прибыл и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По данным New York Times, в Киев Байден приехал на поезде из Польши, как это делали и другие американские официальные лица высокого ранга.

Журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома пишет, что Байдену предложили несколько планов для этой поездки. Один предусматривал встречу Байдена и Зеленского в секретном месте на польско-украинской границе. Другая идея предполагала проведение встречи во Львове, который с начала войны несколько раз подвергался российским авиаударам, но остается относительно безопасным местом по сравнению с востоком страны. Однако Байден решил ехать именно в Киев.

После 14:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу) стало известно, что американский президент покинул Киев.

Тот факт, что президент США встречается с лидером Украины в самом центре столицы в разгар полномасштабного конфликта, знаменателен и символичен, отмечают обозреватели. Спустя почти год после полномасштабного вторжения это ясный сигнал Москве – Америка и Запад не будут уклоняться от поддержки Украины.

Как отметил русскоязычный аккаунт Госдепартамента США, "в третий понедельник февраля в США ежегодно отмечают День Президентов. Сегодняшний День Президентов поистине исторический!"

Байден сказал, что он был тронут тем, как Украина объединилась как нация и встала на защиту своего государства.

"Киев завладел частью моего сердца", – сказал он. Он вспомнил "темную ночь", когда год назад российские войска начали вторжение в Украину. "Год спустя Киев по-прежнему стоит, – сказал Байден. – И Украина стоит. И демократия".

"Цена, которую пришлось заплатить Украине, была чрезвычайно высока. И жертвы слишком велики", – сказал американский президент.

Байден вновь подчеркнул, что США будут предоставлять помощь Украине "столько, сколько потребуется".

Разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Киеве прошел в максимально доверительной атмосфере, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Состоялся исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная", – написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Что говорят в России

Официальных комментариев Кремля пока не последовало. Однако замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью ТАСС выразил мнение, что президент США приехал в Киев за день до послания российского президента намеренно.

"Это вызывающий шаг со стороны Байдена. Мне кажется, он идет на еще большее обострение отношений. И я думаю, что его поведение сегодняшнее будет учтено при произнесении послания президентом России, – сказал он. – Это вызывающее действие, которое предполагает как бы непрямой ответ со стороны России. Он бросил вызов этим Путину. Я думаю, он ответ получит".

Российский (но живущий в эмиграции) политолог Аббас Галлямов (объявлен в России "иностранным агентом") предположил, что визит может быть "как повышением ставок в ситуации четкого понимания того, что Путину нечем ответить, так и осознанным провоцирование такового ответа".

"Предположим, что взбесившись, Путин отдаст приказ о нанесении удара по Киеву. В этой ситуации армия может отказаться этот приказ выполнять – там ведь понимают, что это будет уже не "СВО", а полноценная война, – написал Галлямов в своем телеграм-канале. – И совершенно не факт, что российские военные к ней готовы. А отказ выполнять приказ - это уже по сути попытка переворота".

Появление Байдена в Киеве – голливудский символизм

Святослав Хоменко, Би-би-си

Неожиданный визит Джо Байдена в Киев – это, конечно, не о политике. В конце концов, с Владимиром Зеленским Байден встречался в Вашингтоне меньше двух месяцев назад, и вряд ли с того времени у президентов США и Украины появились принципиально новые темы для разговора.

Это и не о военном сотрудничестве. Подробные параметры нового пакета американской военной помощи Киеву формально огласят только завтра.

Это – вне всякого сомнения – чистый, тщательно срежиссированный, практически голливудский символизм.

Джо Байден прибывает в Киев, который год назад российские войска рассчитывали взять за три дня. Прибывает в день расстрела "Небесной сотни" – активистов Майдана, которые выступали за европейский путь развития Украины. Таким образом американский президент показывает, что не боится российских ударов "по центрам принятия решений" – нужно полагать, не в последнюю очередь благодаря работе переданных Украине западных систем ПВО.

Антуражем визита при этом выступает сирена воздушной тревоги над центром Киева – а поверьте, в районе Михайловской площади, где тревога застала Байдена, сирена звучит так громко и пронзительно, что остается в памяти очень надолго.

И это, конечно, "привет" Владимиру Путину в преддверии завтрашнего послания Федеральному собранию. Давай, мол, расскажи-ка всем еще разок о том, что "специальная военная операция идет по плану" – а мы посмеемся.

Но самое интересное – то, что продолжение следует. По данным Би-би-си, график начинающегося завтра визита Джо Байдена в Польшу специально был сверстан так, чтобы его речь на центральной площади Варшавы началась уже после окончания путинского послания. Поэтому завтра символический заочный диалог лидеров США и России продолжится.

И, честно говоря, очень сложно представить, что хотя бы в теории сможет заявить завтра Владимир Путин, чтобы хоть как-то перебить вау-эффект от начавшегося с Киева европейского турне Джо Байдена.

С утра понедельника в Киеве перекрыли ряд важных улиц, из-за чего город встал в пробках. Позже на дорогах были замечены кортежи, и появились предположения, что улицы перекрыли в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля.

В Киев действительно прибыла парламентская делегация Израиля – об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Ранее информационные агентства сообщали и о готовящемся визите премьер-министра Италии Джорджии Мелони и главы МВФ Кристалины Георгиевой. Однако такие меры безопасности ни разу еще не задействовали при визитах иностранных гостей (притом что с начала большой войны такие визиты, а их было много, обычно заранее не анонсируются).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010135-kiev-zavladel-chastyu-moego-serdtsa-dzho-bayden-v-kieve-v-kanun-godovschiny-rossiyskogo-vtorzheniya/