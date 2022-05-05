США ускорили обучение украинских военных использованию западного вооружения

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Соединенные Штаты ускорили обучение украинских военных использованию таких вооружений, как артиллерийские системы, беспилотники и радары, передает The Hill.

На данный момент сотни военнослужащих Украины обучаются за пределами своей страны. Обучение использованию американских гаубиц М777 прошли примерно 220 украинских военных. Штаты пообещали стране 90 таких систем.

Кроме того, американская сторона поставит Украине 121 беспилотный авиационный комплекс Phienix Ghost, разработанный недавно. 20 украинцев завершили недельное обучение по их использованию.

В конце этой недели еще 50 военнослужащих Украины прибудут в одну из европейских стран для обучения.

За последние семь лет США обучили примерно 23 тысячи украинских военных. И затратили на это 126 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968186-ssha-uskorili-obuchenie-ukrainskih-voennyh-ispolzovaniyu-zapadnogo-vooruzheniya/