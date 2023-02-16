Сына Жириновского арестовали на 15 суток за нападение на полицейского

Олег Эйдельштейн. Фото: facebook.com/oleg.gazdarov

Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, передает РИА Новости.

По информации агентства, Эйдельштейна недавно задержали за дебош в ресторане в центре Москвы, позже он оказался в отделении полиции.

"Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них", – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

После этого, как пишет агентство, Тверской суд Москвы арестовал Олега Эйдельштейна на 15 суток за мелкое хулиганство.

"Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", – сообщили изданию в суде.

Отмечается, что по составленному на Эйдельштейна протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) это максимально возможное наказание.

Как передает Telegram-канал Baza, драка с участием Эйдельштейна произошла 14 февраля. Сотрудники заведения вызвали полицию.

"Сына Жириновского доставили в отделение, где он продолжил хулиганить. По версии полицейских, там он один раз кулаком в грудь ударил лейтенанта полиции, чем причинил сотруднику ушиб в области правой ключицы (травму зафиксировали медики)", – говорится в сообщении.

По данным РЕН-ТВ, Олег Эйдельштейн – сын Жириновского и Жанны Газдаровой, с которой политик познакомился на Кубе. Он взял фамилию деда – Вольфа Эйдельштейна. Жириновский представил его общественности в 2017 году.

Напомним, в феврале 2022 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в больницу с COVID-19. В марте СМИ рассказали о смерти Жириновского. Но вскоре информация была опровергнута. А представители ЛДПР назвали действия распространивших фейк "антигосударственной провокацией" и пообещали подать в суд на всех клеветников. Однако уже 6 апреля спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, что Жириновский умер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009729-syna-zhirinovskogo-arestovali-na-15-sutok-za-napadenie-na-politseyskogo/