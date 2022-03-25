ЛДПР подаст в суд на распространителей фейка о смерти Жириновского

Владимир Жириновский. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Фракция ЛДПР в Государственной Думе опровергла в официальном Telegram новость о смерти Жириновского и пообещала подать в суд на всех клеветников.

"Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников", - сообщили во фракции.

Они назвали действия тех, кто распространил данную фейковую информацию "антигосударственной провокацией".

"Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные "фейки" – это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук", - сказано в публикации.

Одним из первых о "смерти" Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин, который удалил потом пост и принес извинения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал его сложить полномочия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962165-ldpr-podast-v-sud-na-rasprostraniteley-feyka-o-smerti-zhirinovskogo/