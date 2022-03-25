Сообщение СМИ о смерти Владимира Жириновского не подтвердилось

Владимир Жириновский. Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

О смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил Telegram-канал Mash. Информацию опровергли в Минздраве России.

Последние дни Жириновский провел в коме.

Сенатор Александр Пронюшкин подтвердил РИА Новости смерть Жириновского. Однако позже удалил пост.

Политик был госпитализирован в начале февраля в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что у политика был выявлен омикрон-штамм, но состояние было стабильным.

Позже представители ЛДПР рассказали, что он чувствовал себя нормально, даже работал с документами и давал поручения.

Сообщалось, что лидер ЛДПР медленно идет на поправку.

11 марта политика вывели из состояния медикаментозного сна. Как сообщали СМИ, Владимир Жириновский чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы интересоваться новостями и получать документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962152-skonchalsya-vladimir-zhirinovskiy-soobschili-smi/