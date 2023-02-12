Неопознанный объект сбили в небе над Канадой

Неопознанный объект в Канаде. Кадр из видео: twitter.com/latestinspace

В небе над Канадой сбили неопознанный объект - американский истребитель поразил цель, сообщил в своем микроблоге в Twitter премьер-министр страны Джастин Трюдо.

За последние дни это не первый инцидент в небе над Северной Америкой.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты поднялись в воздух, и американский F-22 успешно поразил объект", - написал канадский политик.

В следующем твите Трюдо пояснил, что обсудил ситуацию с президентом США Байденом. Он поблагодарил военных за проделанную работу, а также сообщил, что теперь предстоит найти и изучить обломки сбитого объекта.

Напомним, в начале февраля США сбили китайский воздушный "шар-шпион" над Атлантикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009067-neopoznannyy-obekt-sbili-v-nebe-nad-kanadoy/