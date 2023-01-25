Фильм об Алексее Навальном номинировали на премию "Оскар"

Алексей Навальный. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра включили в число претендентов на премию "Оскар", об этом Американская академия кинематографических искусств и наук сообщила на своей официальной странице в .

Картина получила номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм". Постановщиком фильма выступил канадский режиссер Дэниел Роэр.

По данным Deutsche Welle, премьера фильма состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, и арест самого политика, который вернулся в Москву.

Режиссер работал над документальным фильмом в период лечения Навального в берлинской клинике "Шаритэ" и во время его возвращения в Россию в январе 2021 года.

Добавим, что церемония вручения кинопремии "Оскар" намечена на 12 марта 2023 года.

Отравление Навального

20 августа 2020 года Алексею Навальному, когда он направлялся в Москву, на борту самолета стало плохо, из-за чего была совершена экстренная посадка в Омске. Он был срочно госпитализирован в больницу Омска с острым отравлением веществом, которое вызывает галлюцинации. Через некоторое время стало известно, что политик впал в кому.

22 августа его вывезли из Омска в Берлин для продолжения лечения. Позже врачи немецкой клиники "Шаритэ" заявляли, что состояние Алексея Навального остается стабильно тяжелым. Спустя время стало известно, что в организме российского оппозиционера были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ.

1 октября Алексей Навальный открыто обвинил в своем отравлении президента России Владимира Путина.

Арест и заключение Навального

30 декабря 2020 года стало известно, что следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

В конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В марте 2022 года Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006639-film-ob-aleksee-navalnom-nominirovali-na-premiyu-oskar/