Мужчины-ведущие афганского телеканала надели маски в поддержку коллег-женщин

Мужчины-ведущие надели маски в поддержку женщин. Кадр из видео: YouTube/TOLOnews

В Афганистане мужчины-телеведущие вышли в эфир в масках из солидарности к коллегам женщинам, поскольку "Талибан" (организация запрещена в Казахстане) запретил женщинам появляться на экране с открытым лицом, передает TOLOnews.

Отмечается, что министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков правительства "Талибана" приказало женщинам-телеведущим закрывать лицо во время эфира, начиная с 22 мая.

Как заявил директор телеканала Хполвак Сапаи, они приказ выполнили. Однако он отметил, что в недавнем указе руководства Исламского Эмирата о ношении хиджаба не говорилось о том, что женщины-ведущие должны закрывать лица. К тому же, по его словам, образы женщин-ведущих на телевидении являются виртуальными, а не реальным присутствием женщин.

"Я не могу нормально дышать и говорить. Как я смогу вести программу?" – сказала ведущая Хатира Ахмади.

Другая телеведущая Соня Низай также отметила, что вести трехчасовые программы в маске физически очень сложно.

Ранее талибы заявили, что разрешат девочкам учиться после шестого класса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970557-muzhchiny-veduschie-afganskogo-telekanala-nadeli-maski-v-podderzhku-kolleg-zhenschin/