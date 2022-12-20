СМИ заинтересовались самолетом, на котором президент Кыргызстана прилетел на ЧМ-2022

Садыр Жапаров на финале ЧМ-2022. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Катар с рабочим визитом, где присутствовал на финальном матче Чемпионата мира по футболу. Прилетел он на частном самолете, оформленном в лизинг, передает издание 24.kg.

18 декабря пресс-служба Садыра Жапарова распространила релиз о том, что он улетел с рабочим визитом в Доху.

При этом катарское издание Gulf Times сообщило, что кыргызский президент прибыл на Чемпионат мира по футболу, где присутствовал на финальной игре между Аргентиной и Францией. На фото заметно, что Садыр Жапаров вновь воспользовался частным самолетом.

Согласно данным портала flightradar24.com, в Катар президент КР прилетел на частном бизнес-джете Embraer Legacy 600.

Позже пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев рассказал, что на сегодняшний день завершается процедура оформления частного борта в лизинг. Это будет либо Bombardier Challenger, либо Embraer Legacy. Тем не менее он не уточнил, во сколько обошелся этот перелет.

"Кыргызская сторона приняла решение приобрести данный самолет, рассчитанный на компактные, небольшие делегации для визитов в зарубежные страны. До этого все полеты на нем совершались бесплатно по договоренности с компанией-владельцем. Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая сегодняшнюю рабочую поездку президента Жапарова в Государство Катар", — пояснил официальный представитель администрации президента.

Как отмечает кыргызский портал Kaktus.media, Жапаров является большим любителем футбола. На видео, которое журналисты выложили на своем YouTube-канале, рассказывается о поездке кыргызского лидера на финал ЧМ-2022.

Напомним, что в воскресенье, 18 декабря в Карате завершился Чемпионат мира по футболу 2022. Победу сборная Аргентины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002215-smi-zainteresovalis-samoletom-na-kotorom-prezident-kyrgyzstana-priletel-na-chm-2022/