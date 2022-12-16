Зеленский объяснил, когда могут возобновиться переговоры с Россией

Владимир Зеленский. Фото: Ukrinform / Future Publishing / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналу The Economist, где назвал условие для дипломатического разрешения конфликта с Россией. Слова политика приводит "Украинская правда".

Зеленский отметил, что только президент России может перевести войну с военного пути на дипломатический.

Он убежден: то, что Путин проиграет, уже понятно. А Украина, по его словам, должна выйти на свои границы 1991 года (когда была провозглашена независимость Украины от СССР), потому что если этого не произойдет, то агрессор снова вернется.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он (Владимир Путин – прим. ред.) может это сделать", – сказал журналистам президент Украины.

Он также отметил, что "надо смотреть на реальную картину, когда весь мир, в первую очередь, показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить – выйти на границы и тогда платить".

Условия Украины для прекращения войны

Напомним, что уже через несколько дней после объявления Путиным о начале специальной военной операции в Донбассе с обеих сторон были сформированы делегации для переговоров. Переговоры продлились несколько месяцев, после чего зашли в тупик.

Зеленский неоднократно заявлял, что для возобновления дипломатии сперва требуется вывод российских войск с территории Украины.

А в середине ноября на саммите G20 в Индонезии Зеленский предложил украинскую формулу мира, состоящую из следующих 10 пунктов:

обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;

обеспечение продовольственной безопасности Украины;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация завершения войны.

По его словам, российская сторона должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести все свои войска, а также выплатить возмещение за нанесенный ущерб.

В начале этой недели Зеленский во время встречи с лидерами стран G7 предложил российской стороне начать выводить свои войска из Украины к Рождеству.

"Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Ибо это глобальный интерес. И это часть нашей формулы мира. Оккупант должен уйти. Это обязательно произойдет. И я не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, на Рождество", – сказал Зеленский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001837-zelenskiy-obyasnil-kogda-mogut-vozobnovitsya-peregovory-s-rossiey/