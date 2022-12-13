Зеленский обратился к властям России с предложением по случаю Рождества

Владимир Зеленский. Архивное фото: Daniel Roland / AFP / Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами стран G7 предложил российской стороне начать выводить свои войска из Украины к Рождеству, передает официальное интернет-представительство украинского лидера.

Зеленский напомнил, что на саммите G20 в Индонезии он предложил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. И сейчас украинский лидер призвал лидеров "Большой Семерки" созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit, чтобы на нем определиться, когда начинать реализовывать формулу.

Также во время обращения к лидерам G7 президент Зеленский предложил России начать вывод своих войск к Рождеству.

"Предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят.

Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.

Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.

Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Ибо это глобальный интерес. И это часть нашей формулы мира. Оккупант должен уйти. Это обязательно произойдет. И я не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, на Рождество", — сказал Зеленский.

Странами, входящими в состав G7, являются США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, Япония, Германия, а также ЕС.

Когда в мире отмечают Рождество?

В Британской энциклопедии говорится, что Рождество по григорианскому календарю отмечается 25 декабря. Тогда как по юлианскому календарю дата праздника выпадает на 7 января по григорианскому календарю.

Григорианский календарь (календарь нового стиля) используется в большинстве стран мира в настоящее время. Был провозглашен в 1582 году папой Григорием XIII в качестве реформы юлианского календаря.

Что касается юлианского календаря (календарь старого стиля), он продолжает использоваться восточными православными церквями в религиозных целях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001272-zelenskiy-obratilsya-k-vlastyam-rossii-s-predlozheniem-po-sluchayu-rozhdestva/