Илон Маск определился с потенциальным преемником на посту гендиректора Tesla

Илон Маск. Фото: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск определился с кандидатурой своего потенциального преемника на посту гендиректора Tesla. Об этом рассказал член совета директоров компании Джеймс Мердок, передает The Wall Street Journal.

По словам Мердока, миллиардер недавно определил потенциального преемника на пост генерального директора Tesla. Однако Мердок не стал раскрывать, о ком идет речь.

Кроме того, как пишет издание, Маск заявил, что сейчас он много времени проводит в Twitter, которую недавно купил за 44 млрд долларов. Но он не исключает, что со временем найдет нового руководителя для соцсети.

"Я рассчитываю сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-то другого, кто будет управлять компанией", – заявил Маск.

Илон Маск – самый богатый человек в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивается в 183 млрд долларов. Он, помимо Tesla, руководит SpaceX и Twitter.

Напомним, в августе Илон Маск заявил, что Tesla произвела три миллиона электромобилей. Третья часть этого объема приходится на завод Tesla в Шанхае, которому удалось полностью восстановиться после строгого локдауна, действовавшего в Китае в начале года.

Затем Илон Маск продал акции Tesla почти на четыре миллиарда долларов после закрытия сделки с Twitter. Цель последней продажи не разглашается. Однако инвесторы в течение всего года опасались, что Маску придется продать значительный пакет акций компании-производителя электрокаров, чтобы покрыть свои расходы, связанные с покупкой Twitter. Все это влияло на стоимость акций Tesla. В этом году акции компании, занимающейся производством электромобилей, упали на 52%.

Тем временем стало известно, что с июня 2021 года произошли 16 аварий с участием электрокаров Tesla. Недавнее ДТП в Китае, когда автомобиль потерял управление, стало причиной гибели двух человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997599-ilon-mask-opredelilsya-s-potentsialnym-preemnikom-na-postu-gendirektora-tesla/