Количество выпущенных электромобилей Tesla достигло трех миллионов

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Илон Маск заявил, что Tesla произвела три миллиона электромобилей. Третья часть этого объема приходится на завод Tesla в Шанхае, которому удалось полностью восстановиться после строгого локдауна, который действовал в Китае в начале года, передает CNBC.

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"Поздравляем завод Giga Shanghai с миллионным электромобилем! Всего Tesla произвела более трех миллионов транспортных средств", — написал Маск у себя в Twitter в воскресенье.

Аналитики опасались, что локдауны в Китае и глобальная нехватка автозапчастей повлияют на производительность завода Tesla в Шанхае. Но, как выяснилось, это были напрасные опасения.

Продажи компании также растут. В июле Tesla заявила, что во втором квартале поставила 254 695 автомобилей, что на 26,5% больше, чем в прошлом году. Ранее в этом году Tesla заявила, что планирует ежегодно увеличивать поставки автомобилей на 50%. Однако Tesla все еще остается маленькой компанией по сравнению с гигантами, которые находятся на этом рынке не один десяток лет. Например, Toyota только в 2021 году поставила более 10 миллионов автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1983171-kolichestvo-vypuschennyh-elektromobiley-tesla-dostiglo-treh-millionov/