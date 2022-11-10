Илон Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов

Илон Маск. Фото: Gotham/Getty Images

Илон Маск продал акции Tesla почти на четыре миллиарда долларов после закрытия сделки с Twitter. С тех пор как стало известно, что миллиардер собирается купить соцсеть за 44 млрд долларов, ему удалось избавиться от акций Tesla на 20 млрд долларов, передает Financial Times.

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Цель последней продажи, которая состоялась в прошедшие выходные, не разглашается. Однако инвесторы в течение всего года опасались, что Маску придется продать значительный пакет акций компании-производителя электрокаров, чтобы покрыть свои расходы, связанные с покупкой Twitter. Все это влияло на стоимость акций Tesla. В этом году акции компании, занимающейся производством электромобилей, упали на 52%.

Генеральный директор Tesla заявлял, что у него достаточно средств для завершения сделки с Twitter после первоначальной продажи акций автопроизводителя на сумму 8,5 млрд долларов в апреле. Тогда он писал у себя в Twitter: "Дальнейшие продажи акций Tesla не планируются". Однако в августе он продал акции еще на 6,9 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1996390-ilon-mask-prodal-aktsii-tesla-na-chetyre-milliarda-dollarov/