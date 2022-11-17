Зеленский: Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров

Владимир Зеленский. Фото: Genya Savilov/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получал сигналы о желании российского лидера Владимира Путина провести прямые переговоры.

По словам Зеленского, эти сигналы он получил во время разговоров с западными партнерами. Президент Украины заявил об этом в ходе общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона, пишет "Униан".

"Я получил сигналы..., что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, ведь Россия ведет войну публичную", - цитирует издание слова Зеленского.

Также, по информации корреспондентов, украинский лидер подтвердил встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Киеве. Зеленский уточнил, что Бернс был в столице во время массированного ракетного удара.

Напомним, на днях на саммите G20 в режиме онлайн выступил президент Украины Владимир Зеленский. Политик рассказал об украинской формуле мира. Он поведал и о 10 обязательных условиях для прекращения войны в Украине.

Накануне Зеленский записал очередное видеообращение, в котором сообщил, что по стране был нанесен массированный удар со стороны России. По его словам, около 10 миллионов украинцев остались без электричества. В этом обращении он также заявил, что на территории Польши (входит в НАТО прим. ред.) упали именно российские ракеты.

Позже генсек НАТО предположил, что упавшие в Польше ракеты все же были украинскими. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что необходимо серьезно относиться к заявлению России о своей непричастности к падению ракет в польской деревне Пшеводув. Он добавил, что это могла быть и вовсе техническая ошибка.

Позднее СМИ сообщили, что упавшая в Польше ракета, предположительно, была выпущена украинскими ПВО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997524-zelenskiy-ya-poluchil-signaly-chto-putin-hochet-pryamyh-peregovorov/