Трамп заявил, что с большой вероятностью примет участие в выборах 2024 года

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford / Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах в 2024 году. Он пообещал "очень скоро" поделиться своими планами, передает KCCI.

"Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м... И сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, еще раз это сделаю. Хорошо?" – сказал он на митинге в штате Айова.

Трамп добавил, что в ближайшее время поделится своими планами касательно президентских выборов.

"Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", – цитирует экс-президента США Bloomberg.

Бывший президент США также планирует провести митинги в Пенсильвании, Флориде и Огайо за несколько дней до выборов в Сенат во вторник, 8 ноября.

Напомним, с начала осени Трамп уже несколько раз намекал на свое участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995710-tramp-zayavil-chto-s-bolshoy-veroyatnostyu-primet-uchastie-v-vyborah-2024-goda/