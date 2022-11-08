Трамп заявил, что выступит с "важным заявлением" 15 ноября

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Огайо, заявил, что сделает "важное заявление" 15 ноября в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, передает телеканал C-SPAN.

Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо заявил, что 8 ноября в США состоятся важные, даже критические выборы, "спасающие страну". И после проведения этих выборов в Сенат он намерен сделать заявление.

"Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе бывший американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Айова заявил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах в 2024 году. Он пообещал "очень скоро" поделиться своими планами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996175-tramp-zayavil-chto-vystupit-s-vazhnym-zayavleniem-15-noyabrya/