Путин не будет участвовать в саммите G20 ни офлайн, ни онлайн

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что присутствие Владимира Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется даже в режиме онлайн, передает РИА Новости.

Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, планируется ли видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита АТЭС или G20.

"Нет, оно не планируется", – подчеркнул Песков.

Ранее он сообщил агентству, что российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

При этом, по словам пресс-атташе посольства России в Джакарте Александра Тумайкина, российскую делегацию в Индонезии, где пройдет саммит G20, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, СМИ уже сообщали, что российский президент не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

Кроме того, вчера стало известно, что на Бали не приедет и президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее отмечалось, что вероятнее всего он будет принимать участие в саммите "Большой двадцатки" в онлайн-формате.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) (Asia-Pacific Economic Cooperation) – это региональный экономический форум, созданный в 1989 году для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.

В АТЭС входит 21 государство азиатско-тихоокеанского региона. Участниками АТЭС являются: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

АТЭС обеспечивает беспрепятственное перемещение товаров, услуг, инвестиций и людей через границы стран-участниц. Это достигается за счет более быстрых таможенных процедур, благоприятного делового климата и согласования правил и стандартов по всему региону.

В этом году саммит АТЭС состоится 18-19 ноября в Бангкоке, Таиланд.

При этом, саммит G20, или как ее часто называют "Большой двадцатки", пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября.

Членами G20 являются: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996790-putin-ne-budet-uchastvovat-v-sammitah-g20-i-ates-ni-oflayn-ni-onlayn/